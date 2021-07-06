Блогеру Mellstrоу вынесут приговор. Трансляция от суда

В Москве проходит судебное заседание по делу блогера Андрея Бурима (Mellstrоу), который в прямом эфире избил свою знакомую. «360» ведет трансляцию.

В конце июня стример должен был выступить с последним словом, но заседание перенесли из-за новых доказательств. Ходатайство о возобновлении судебного следствия было заявлено стороной обвинения. Судебное следствие возобновили.

Андрей Бурим в октябре 2020 года во время прямой трансляции на глазах у своих подписчиков избил модель Алену Ефремову. Он схватил девушку за лицо и несколько раз ударил головой о стол. Ефремова сняла побои и написала заявление в полицию. Она потребовала от Бурима 10 миллионов рублей. Против блогера завели дело о побоях.

Прокуратура ранее требовала назначить Буриму наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты в пользу государства.