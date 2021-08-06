Блогеру Хованскому продлили арест по делу об оправдании терроризма

Блогер Юрий Хованский останется в СИЗО до 8 сентября. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил ему арест по делу об оправдании терроризма.

Сам Хованский просил отпустить его под домашний арест или применить запрет определенных действий, но ходатайство его адвокатов не удовлетворили. По мнению следователей, блогер обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств по делу еще не завершен, поэтому его нужно оставить в СИЗО.

Свою вину по делу об оправдании терроризма Хованский признал только частично. Причиной уголовного преследования блогера стала песня о захвате «Норд-Оста». По версии следствия, она оправдывает действия террористов и призывает к совершению терактов. Хованский заявил, что не сам выложил ее в Сеть, поэтому никого ни к чему не агитировал. Но назвал случившееся ужасной ошибкой.

Его защита ранее указывала на то, что совершать ошибки могут все, а Хованский в момент исполнения песни находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже извинялся за это.