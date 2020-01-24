Блогершу сожгли под Петербургом

Девушку нашли мертвой в лесу под Петербургом. Она была блогером на YouTube и снимала провокационные видео.

Как пишут «Невские новости», полицейские нашли сожженное тело недалеко от поселка Парголово. Погибшая девушка выкладывала ролики на свой YouTube-канал и писала посты в Telegram.

Блогерша рассказывала подписчикам о путешествиях автостопом и встречах с миллионерами. Она также снимала видео о приеме наркотиков, утверждает издание.

Последний пост в соцсети девушка публиковала 19 января. Сейчас полиция выясняет обстоятельства ее смерти.