Блогера задержали в Кирове с фальшивыми деньгами

Сотрудники полиции Кирова задержали Instаgrаm-блогера Руслана Абдуллоева около торгового центра, когда он пытался сбыть знакомому две фальшивые пятитысячные купюры. Момент задержания попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что с собой в машине у блогера была целая россыпь денег. Но фальшивых из них оказались только две банкноты.

Сам Абдуллоев заявил, что деньги ему дали в клубе, где он отдыхал. То, что они фальшивые, он понял не сразу.

В пресс-службе областного главка МВД рассказали, что молодой человек пытался заработать на поддельных деньгах. Он хотел продать их своему знакомому по цене в два раза меньше номинала.

Деньги уже проверили эксперты и подтвердили, что это подделка. Против Абдуллоева завели уголовное дело. Ближайшее время он проведет в следственном изоляторе. По версии оперативников, обвиняемый может иметь отношение и к другим подобным преступлениям.

Арестованный блогер известен своими скандальными выходками. Его часто ловили за езду без прав на дорогих автомобилях. А однажды он разозлился на девушку, которая не уступила ему дорогу, и закрасил краской лобовое стекло ее автомобиля.