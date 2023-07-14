14 июля 2023, 22:20
Блогера-трансгендера Хилми Форкса отправили под арест
«Известия»: суд в Москве арестовал блогера-трансгендера Хилми Форкса на 12 суток
Суд в Москве арестовал блогера-трансгендера Хилми Форкса на 12 суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщил корреспондент «Известий».
Тиктокер провел ночь в изоляторе временного содержания, куда попал после конфликта в кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» на Тульской улице. Ссору сняли на видео очевидцы и выложили в Сеть.
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Оппонент Форкса предлагал устроить разборки на улице, но в итоге они выясняли отношения в общепите на глазах у посетителей. Оба участника конфликта нецензурно ругались.
Против тиктокера также возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии. По этой статье блогера могут приговорить к шести годам тюрьмы.
Форкс находится под подпиской о невыезде. Ранее на него уже составляли административный протокол из-за пропаганды ЛГБТ.
Блогер родился в Краснодаре в 1994 году. Поначалу он выкладывал видео на YouTube, а затем стал публиковать ролики в TikTok, но его аккаунт заблокировали. Тогда Форкс начал вести канал в Telegram. Тиктокер набирал популярность за счет треш-контента.
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