Криминал 14 июля 2023, 22:20 Блогера-трансгендера Хилми Форкса отправили под арест «Известия»: суд в Москве арестовал блогера-трансгендера Хилми Форкса на 12 суток Хилми Форкс / Telegram

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Суд в Москве арестовал блогера-трансгендера Хилми Форкса на 12 суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Тиктокер провел ночь в изоляторе временного содержания, куда попал после конфликта в кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» на Тульской улице. Ссору сняли на видео очевидцы и выложили в Сеть.

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Оппонент Форкса предлагал устроить разборки на улице, но в итоге они выясняли отношения в общепите на глазах у посетителей. Оба участника конфликта нецензурно ругались.

Против тиктокера также возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии. По этой статье блогера могут приговорить к шести годам тюрьмы.

Форкс находится под подпиской о невыезде. Ранее на него уже составляли административный протокол из-за пропаганды ЛГБТ.

Блогер родился в Краснодаре в 1994 году. Поначалу он выкладывал видео на YouTube, а затем стал публиковать ролики в TikTok, но его аккаунт заблокировали. Тогда Форкс начал вести канал в Telegram. Тиктокер набирал популярность за счет треш-контента.