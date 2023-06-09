Криминал 09 июня 2023, 21:16 Блогера-миллионника Хизри Запирова осудили за мошенничество Прокуратура: блогера Хизри Запирова приговорили к 4 годам колонии за мошенничество

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего блогера-миллионника Хизри Запирова из Дагестана по статье о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Его соучастники — Эдуард Ломидзе и Наталья Карапетян — также получили сроки в исправительной колонии. Обвиняемых осудили за совершение 20 преступлений.

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Следствие установило, что фигуранты дела показывали рекламировали в социальных сетях систему инвестирования, благодаря которой якобы можно было заработать деньги. Для участия в системе подписчики предлагали внести до 60 тысяч рублей депозита.

После того, как люди перечисляли деньги, им сообщали, что их ставка якобы сыграла и они заработали до 350 тысяч рублей. Вот только, чтобы вывести эти деньги нужно было оплатить процент — 52 тысячи рублей.

Когда подписчики выполняли требования, они не получали выигрыш и их средства не возвращались. Таким образом, обвиняемые в период с июня 2020 года по июнь 2021-го обманули людей на 547 тысяч рублей.

Хизри Запирова и его сообщников признали виновными за мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба. Мужчины проведут в колонии четыре года, женщина — 3,5 года.