Блогера Хованского увезли после ареста из зала суда

Блогера Юрия Хованского увезли после ареста из зала суда. На кадрах видно, как его выводят из здания и сажают в полицейскую машину. После этого автомобиль уезжает.

Хованского отправили в следственный изолятор на два месяца, до 8 августа. Его обвинили в публичных призывах к терактам и оправдании терроризма.

Гособвинитель просил арестовать блогера. Хованский частично признал вину и просил домашний арест или запрет определенных действий.

Силовики пришли к Хованскому домой в Санкт-Петербурге и обыскали квартиру. Причиной их визита стала песня о трагедии на мюзикле «Норд-Ост», в которой блогер восхвалял террористов. По словам Хованского, он только раз исполнил ее на стриме у своего коллеги 10 лет назад, о чем тогда же и пожалел. Фрагменты этой песни всплыли в Сети.

На допросе Хованский во всем признался и сказал, что раскаивается.