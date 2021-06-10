Блогера Хованского арестовали на 2 месяца

Блогера Юрия Хованского отправили в следственный изолятор на два месяца, до 8 августа. Его обвинили в публичных призывах к терактам и оправдании терроризма.

«Следствие полагает, что <…> Хованский, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, подключившись к онлайн-трансляции, <…> исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду», — сказано в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Гособвинитель просил арестовать блогера. Хованский частично признал вину и просил домашний арест или запрет определенных действий.

Накануне силовики пришли к скандальному блогеру домой в Санкт-Петербурге, уложили его лицом в пол и обыскали квартиру. Причиной их визита стала песня о трагедии на мюзикле «Норд-Ост», в которой он восхвалял террористов. По словам блогера, он лишь раз исполнил ее на стриме у своего коллеги 10 лет назад, о чем тогда же и пожалел. Год назад ее фрагменты всплыли в Сети.

На допросе Хованский во всем признался и сказал, что раскаивается. Он уже объяснялся с правоохранителями на эту тему в 2014 году. После визита силовиков к блогеру в Сети оказались фото его квартиры, которая оказалась захламленной и грязной: рабочее место Хованского просто усыпано окурками и заставлено пустыми бутылками.