Блогера Гасанова оставили без прав после поездок на машине с откидным номером

Суд в Москве признал блогера-миллионника Гусейна Гасанова виновным в нарушении ПДД. Он ездил со скрываемыми номерами. Теперь парня лишили водительских прав на три месяца.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

Дело об административном нарушении рассматривалось в судебном участке № 147 в Строгине. Молодого человека, чье настоящее имя Гусейнхан Гасанханов, обвинили в управлении машиной с нарушением правил установки на ней государственных регистрационных знаков.

Блогера еще 9 мая задержали за поездку на машине с исчезающими номерами. Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz G63 AMG.

У блогера более 14 миллиона подписчиков в Instagram. Во время самоизоляции он и Ольга Бузова в прямом эфире соцсети устраивали друг другу разные испытания.