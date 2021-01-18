Блогер сообщила о краже золотых часов, оставленных на пуфике в ЦУМе
Женщина рассказала, что заметила пропажу после посещения ЦУМа. Уточняется, что во время примерки одежды Сорокина сняла свои часы, чтобы они не мешали. По словам заявительницы, она положила их на пуфик в примерочной. Когда бизнес-вумен закончила выбирать вещи, она ушла, забыв про свое дорогостоящее украшение.
Пропажу часов блогер обнаружила примерно через полтора часа во время ужина в одном из ресторанов столицы. Сорокина приобрела аксессуар относительно недавно и носила его меньше четырех месяцев. Она часто демонстрировала свою обновку в социальных сетях.
В настоящий момент представители правоохранительных органов проводят проверку. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что ЦУМу грозит административный протокол из-за давки, возникшей в очереди за новыми iPhone. Покупатели не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.