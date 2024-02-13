Криминал 13 февраля 2024, 20:44 Блогер Шабутдинов стал фигурантом еще семи уголовных дел Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили семь новых уголовных дел Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

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Семь новых уголовных дел возбудили против Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил следователь в Таганском суде Москвы во время рассмотрения ходатайства о продлении ареста блогеру, сообщило РИА «Новости».

«Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще семь уголовных дел», — подчеркнул следователь.

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Адвокат блогера Калой Ахильгов в беседе с агентством уточнил, что число потерпевших в деле Шабутдинова достигло 50. Правозащитник допустил, что их станет больше, поскольку обвинение неокончательное.

Арест блогеру продлили до 16 апреля. Его обвинили в мошенничестве осенью 2023 года, потерпевшими по делу сначала признали 15 человек. Они уверяли, что Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов. Блогера могут отправить за решетку на 10 лет.