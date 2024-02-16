Криминал 16 февраля 2024, 13:30 Блогер КраСава отреагировал на объявление в розыск в России Блогер Савин с иронией отреагировал на новость об объявлении в розыск в России РИА «Новости»

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Бывший футболист и блогер Евгений Савин иронично пригласил правоохранителей посетить матч его команды после объявления в розыск в России. Об этом он написал в социальной сети.

«До меня вчера дошли новости, что разыскивает кто-то, меня потеряли. А мы все также открыто и чисто делаем футбол! Завтра встретимся на самом важном матче сезона. Для сотрудников МВД вход бесплатный», — написал он.

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В среду, 14 февраля, в базе розыска МВД России появились данные о Евгении Савине. Блогера объявили в розыск по уголовной статье, какой именно — неизвестно.

Савин владеет футбольной командой «КраСава», которая выступает во второй лиге Кипра.

Ранее Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. После этого в интервью Ксении Собчак он вновь негативно высказался о деятельности ВС России.

МВД также объявило в розыск известного треш-стримера Mellstroy. Позднее СМИ сообщили, что он сбежал в Турцию из ОАЭ, где против него завели дело после оскорбления мусульманина в публичном месте.