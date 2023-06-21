Криминал 21 июня 2023, 14:02 Блогер Блиновская возместила часть неуплаченных налогов Адвокат Блиновской сообщил, что блогер возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов РИА «Новости»

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Популярный блогер Елена Блиновская возместила порядка 30 миллионов рублей неуплаченных налогов. Она делает все необходимое, чтобы вернуть средства в бюджет, сообщил РИА «Новости» адвокат фигурантки.

«Сумма неуплаченных налогов высокая, мы понимаем это. Пытаемся все возместить, на данный момент речь идет о 30 миллионах рублей. Елена вместе с ее семьей делают все, чтобы продолжать возмещение», — сказала защитница Блиновской.

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Соосновательницу «Марафона желаний» задержали в апреле по делу о неуплате налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей, суд отправил ее под домашний арест до 26 июня. Эти деньги блогер скрыла в период деятельности с 2019 по 2021 год, писал RT.

В среду в Москве прошло заседание суда по делу блогера, следствие сообщило об аресте 35 иностранных счетов Блиновской. Суд постановил продлить домашний арест девушки еще на месяц.

Ранее стало известно, что Блиновская продолжала зарабатывать на своих проектах, несмотря на уголовное дело.