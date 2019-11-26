Близкие покончившей с собой следовательницы из Сочи рассказали об изнасиловали

Молодая следовательница Мария Клочкова покончила с собой в 23 года. Родственники девушки рассказали, что ее изнасиловали больше месяца назад. Близкие подозревают в этом одного из коллег погибшей.

«Теперь-то мы его (насильника — прим.ред) знаем, с его слов он испугался кровотечения и вызвал скорую. Он не извинился, нет. Мы написали заявление в Следственный комитет. В интернете стали писать всякую ерунду что она наркоманка и шизофреничка, но она не пьет не курит — человек-Солнце», — рассказала мать Клочковой News.ru.

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Также об изнасиловании 23-летней следовательницы рассказала ее сестра. Родственница предоставила справку, согласно которой девушка 9 октября проходила обследование. Оказалось, что Мария до надругательств была девственницей, и медики обнаружили у нее травму половых органов и кровотечение.

Марию Клочкову нашли мертвой 23 ноября в отделе полиции Хостинского района УВД по городу Сочи. Она успела проработать в органах всего несколько месяцев после окончания института. По предварительной информации, девушка могла совершить суицид из-за конфликта с коллегами.

Как отметила подруга Марии, она была очень отзывчивой и «могла бы перевестись или даже просто уволиться», если ей было тяжело на работе.