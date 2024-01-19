Криминал 19 января 2024, 18:17 Блиновской попросили продлить арест СК попросил суд продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской РИА «Новости»

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Блогеру Елене Блиновской могут продлить срок домашнего ареста. Как рассказала ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова, с ходатайством об этом следователи обратились в Замоскворецкий суд Москвы.

По версии СК, Блиновская может скрыться и уничтожить доказательства по ее делу. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей.

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«Следователям также еще нужно дополнительное время, чтобы предъявить моей подзащитной обвинение в окончательной редакции», — добавила адвокат.

Домашний арест во отношении Блиновской ее защита сочла излишней мерой, которая не соответствует требованиям законодательства.

Суд уже получил ходатайство следователей, но дату заседания пока не назначили.

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года. Она пыталась уехать из России на арендованной машине и купила билеты на самолет, чтобы вылететь за рубеж.

Против блогера возбудили уголовное дело и обвинили в уклонении от уплаты налогов. Блиновской также вменили легализацию приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Ее мужа обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов, счета супружеской пары арестовали.