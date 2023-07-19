Криминал 19 июля 2023, 18:26 Блиновской грозит второе уголовное дело за проведение марафонов Mash: следователи назначили экспертизу марафонов Блиновской для поисков мошенничества РИА «Новости»

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Обвиняемая в неуплате налогов блогер Елена Блиновская может стать фигурантом дела о мошенничестве. Материалы ее марафонов и вебинаров забрали на экспертизу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Если реальных и работающих советов там не найдут, то следующим этапом станет судебно-экономическая экспертиза и возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы. Кого могут признать потерпевшими по делу, авторы не уточнили.

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Московский городской суд отказался отпустить блогера Елену Блиновскую из-под домашнего ареста по апелляции ее адвокатов. Решение прошлой инстанции о продлении меры пресечения до 26 июля оставили в силе.

Блиновкую задержали в конце апреля, когда она пыталась уехать из России после возбуждения уголовного дела. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также незаконной легализации более чем 43 миллионов рублей.

Суд наложил арест на все счета Блиновской, где находится более 100 миллионов рублей, а также все объекты недвижимости, находящиеся в ее собственности.