Благовещенский колледж был подключен к системе охраны во время стрельбы

«Пришел с дробовиком, пронес мимо охранника». Студенты колледжа в Благовещенске — о стрельбе Подробнее

«Корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобр области не поступало», — сказано в сообщении.

Стрельба в колледже строительства и ЖКХ началась утром 14 ноября. Один из студентов пришел в здание с ружьем и открыл огонь. Недалеко от учебного заведения дежурил наряд ДПС ГИБДД, к которому подбежал молодой человек, услышавший выстрелы. Сотрудники полиции поднялись на второй этаж и увидели стрелка, начавшего палить по ним. Правоохранители открыли огонь в ответ. В результате погибли два человека, в том числе сам стрелок.

«По информации министерства здравоохранения Амурской области: трое пострадавших (один 20 лет, двое — по 17 лет). У всех множественные огнестрельные ранения», — отметили в областном правительстве.

Сейчас двое подростков находятся под наблюдением врачей в АОДКБ. Один был доставлен в тяжелом состоянии, а второй получил травмы средней тяжести. Третий пострадавший попал в Благовещенскую городскую больницу.

«Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Сейчас на месте случившегося работают следователи, которые выясняют все причины произошедшего в колледже.