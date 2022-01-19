«Благополучная семья». Тетя студентки из Петербурга не знает, почему она пыталась вскрыть банкомат

Студентка, которая, по данным полиции, пыталась вскрыть банкомат при помощи газового баллона в Петербурге, в детстве не отличилась склонностью к противоправным действиям. Об этом «360» рассказала тетя задержанной Юлия.

Женщина призналась, что не знала о поступке своей несовершеннолетней родственницы. Девушка покинула родной Омск после окончания учебы в школе и переехала жить в Санкт-Петербург, где поступила в ВУЗ.

«Она с 17 лет отдельно живет, мы сейчас не общаемся, не созваниваемся. В школе она хорошо училась, немного подвижная была, но проблем с ней не было», — рассказала Юлия.

Она добавила, что семья девушки хорошо зарабатывает, ее родители получили высшее образование и работают. Юлия затруднилась ответить, почему девушка могла так поступить. Студентку не замечали в употреблении запрещенных веществ.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области 21-летняя студентка при помощи трубки и газового баллона пыталась взорвать банкомат с наличностью, но ее спугнули охранники, сообщили в МВД.

Спустя некоторое время полиция задержала ее на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге. При обыске в квартире девушки нашли отмычки от дверных замков и комплект ножей.