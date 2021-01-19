Бюст Героя СССР похитили со стелы на кладбище в Петербурге

На одной из могил петербургского Волковского кладбища пропал бюст Героя СССР Василия Мациевича. Полицейские уже завели уголовное дело и начали искать похитителя.

Правоохранителям о пропаже бюста 18 января сообщил мастер участка Волковского кладбища, расположенного во Фрунзенском районе города. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил бюст в период с декабря 2020 года по 17 января 2021-го.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции будут расследовать дело как кражу. Как уточнил источник РИА «Новости» в силовых структурах, с могилы пропал бюст Героя СССР Василия Мациевича.

Мациевич родился 13 апреля 1913 года в украинском селе. Окончил два курса морского техникума, а затем военную авиационную школу летчиков. Командовал эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР во время Великой Отечественной войны. В феврале 1943 года Мациевич удостоился звания Героя Советского Союза.