04 августа 2023, 18:30
Бизнесмену из ЯНАО, который пытался расправиться с коллегой, вынесли приговор
В Новом Уренгое прошел суд над предпринимателем, который пытался убить коллегу из-за разногласий в деловых вопросах. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.
Мужчина выстрелил в сторону коллеги не менее шести раз, но не попал. Случай произошел на территории промышленной базы в августе 2021 года.
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Обвиняемому присудили 6,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф размером в 50 тысяч рублей.
Суд
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