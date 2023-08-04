Криминал 04 августа 2023, 18:30 Бизнесмену из ЯНАО, который пытался расправиться с коллегой, вынесли приговор

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В Новом Уренгое прошел суд над предпринимателем, который пытался убить коллегу из-за разногласий в деловых вопросах. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Мужчина выстрелил в сторону коллеги не менее шести раз, но не попал. Случай произошел на территории промышленной базы в августе 2021 года.

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Обвиняемому присудили 6,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф размером в 50 тысяч рублей.