Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили предпринимателю и бывшему депутату Анатолию Быкову окончательное обвинение в подстрекательстве к убийству и покушению. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Следственными органами <…> Анатолию Быкову с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Подстрекательство к совершению убийства по найму“ и статьей УК РФ „Подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму“», — говорится в сообщении ведомства.

Свою причастность к инкриминируемому преступлению бизнесмен отрицает.

Расследование по делу Быкова закончили в конце января. Его арестовали в мае 2020-го по делу о двух убийствах в 1990-х годах. Предприниматель тогда возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, был депутатом законодательного собрания Красноярского края и, по версии следствия, руководил криминальной группировкой. В марте стало известно, что дело Быкова будут рассматривать с участием присяжных.