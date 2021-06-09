Бизнесмена задержали в Москве по делу о хищении миллиарда рублей

Бывший гендиректор лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении более одного миллиарда рублей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

По данным полиции, подконтрольные Зотову организации заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов, чтобы потом перепродать их по более высокой цене.

По такой схеме было реализовано более трех тысяч вагонов. Незаконную прибыль подозреваемый, по версии следствия, похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма ущерба от их действий превысила один миллиард рублей.

По данному факту возбудили дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Во время обысков у Зотова были обнаружены и изъяты деньги в различной валюте, носители информации, а также документы, имеющие значение для уголовного дела.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена. Расследование дела продолжается.