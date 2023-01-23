Криминал 23 января 2023, 07:59 Бизнесмена в Красноярском крае приговорили к 3 годам тюрьмы за хищение 91 млн рублей Экс-глава строительной компании «Союз» Туров получил срок за хищение более 91 млн рублей

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В Красноярском крае суд приговорил бывшего председателя совета директоров компании «ПСК „Союз“» Юрия Турова к трем годам колонии общего режима за хищение 91 миллиона рублей. Он потратил деньги собственников многоквартирных домов по своему усмотрению, но вины не признал, рассказала региональная прокуратура.

Следователи выяснили, что с 2015 по 2017 годы мужчина получил от собственников 44 многоквартирных домов в своем управлении более 153 миллионов рублей для оплаты коммунальных ресурсов. Только часть этой суммы, около 62 миллионов рублей, он перевел ресурсоснабжающим организациям. Оставшиеся деньги бизнесмен потратил по своему усмотрению, в том числе погасил перед собой же долг организации по договорам займа. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Юрий Туров не признал своей вины.

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ПСК «Союз» занималась в Красноярске строительством многоквартирных домов и работала в качестве их управляющей компании, рассказали в Главном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Во время разбирательства ресурсоснабжающим организациям возместили ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

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