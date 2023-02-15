Криминал 15 февраля 2023, 17:06 Бизнесмена, устроившего массовую драку со стрельбой в Петербурге, осудили

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Бизнесмена, который устроил драку и стрельбу в баре на Гороховой улице в Санкт-Петербурге, осудили. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Преступление мужчина совершил 5 октября 2015 года. В состоянии опьянения он напал на некоторых посетителей зала. Злоумышленник избил пострадавших руками и ногами, а затем достал пистолет и выстрелил в голову одному из посетителей. Жизнь пострадавшего спасли врачи Мариинской больницы.

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До 2020 года бизнесмен скрывался, однако его удалось задержать. Присяжные признали мужчину виновным.

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