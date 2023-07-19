Криминал 19 июля 2023, 23:47 Бизнесмена расстреляли на глазах у жены и дочери под Волгоградом Киллер расстрелял предпринимателя на глазах у семьи в Волгоградской области Pixabay

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Волгоградскому бизнесмену выстрелили в спину на глазах жены и дочери. Преступление произошло в рабочем поселке Городище в Волгоградской области, сообщило издание V1.ru.

По данным издания, покушение произошло вечером 18 июля. Киллер подкарауливал 47-летнего мужчину у подъезда его дома. В итоге, он выстрелил в предпринимателя, радом с которым в тот момент находились его супруга и ребенок.

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«Случилось все на проспекте Ленина. У него огнестрел, стреляли со спины и прямо в грудь. Он заходил домой. Он в реанимации, из него достали пулю девять миллиметров», — рассказали местные жители.

Друзья пострадавшего сообщили, что его доставили в реанимацию больницы № 25. Состояние предпринимателя оценивается как стабильно тяжелое. Правоохранители сейчас разыскивают подозреваемого.

Ранее мужчина погиб, пытаясь помешать угону своего автомобиля в Домодедове в Московской области. Свидетелями гибели стали его дети.