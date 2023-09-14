14 сентября 2023, 19:09
Бизнесмена отправили под домашний арест по делу о сибирской язве под Воронежем
Суд в Воронеже отправил под домашний арест владельца фермы с сибирской язвой
Богучарский районный суд Воронежской области вынес решение отправить под домашний арест на два месяца предпринимателя из села Лебединка, в хозяйстве которого выявили очаг сибирской язвы. Об этом ТАСС рассказал представитель суда.
«В отношении жителя села Лебединка, индивидуального предпринимателя, избран домашний арест на два месяца. Он является фигурантом уголовного дела», — отметили в суде.
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По данным департамента здравоохранения Воронежской области, из очага сибирской язвы в селе Лебединка госпитализировали девять человек. Медики подтвердили заболевание у восьми взрослых, писал RT. Также в областную детскую клиническую больницу доставили подростка, медики уточняют его диагноз.
Управление Роспотребнадзора по региону установило, что причиной возникновения очага заболевания стала туша зараженного животного.
В середине августа очаг сибирской язвы зафиксировали в Панинском районе Воронежской области.
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