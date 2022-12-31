Криминал 31 декабря 2022, 00:32 Бизнесмена, который задолжал 380 миллионов налогов, осудят в Адыгее

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Предприниматель из Тахтамукайского района Республики Адыгея пойдет под суд. Мужчину обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

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По версии следователей, злоумышленник в период с января 2017 года по июнь 2019 руководил обществом с ограниченной ответственностью. Он намеренно изменил сведения в налоговой декларации. Таким образом он присвоил себе свыше 380 миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело.