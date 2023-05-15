Криминал 15 мая 2023, 18:15 Бизнесмена из Самары осудили за попытку дать взятку сотруднику налоговой

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Житель Самары получил срок за покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление мужчина совершил в 2022 году. Он попытался дать взятку в размере 300 тысяч рублей сотруднику налоговой службы, чтобы избежать проверки. Злоумышленник успел передать 100 тысяч рублей, однако спустя время его задержали. Суд приговорил его к семи годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере трех миллионов рублей.