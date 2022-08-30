Бизнесмена из Красноярска обвинили в руководстве ОПГ и убийстве

Следователи предъявили Анатолию Быкову окончательное обвинение в руководстве преступной группировкой в 90-е годы и убийстве местного жителя. Об этом сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Специалисты второго управления по расследованию особо важных дел выяснили, что местный бизнесмен с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года руководил преступным сообществом, которое создали за несколько лет до этого. Будучи главарем банды, Анатолий Быков организовал убийство жителя Красноярска.

По его приказу трое мужчин переделали газовые пистолеты в боевые и проследили за жертвой. Ночью 18 июня 1998 года около дома № 187 по улице Тимошенкова двое преступников выстрелили в 48-летнего мужчину не меньше шести раз.

Против Анатолия Быкова завели дело по части первой статьи 210 УК РФ «Руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями» и пункту «ж» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой». Свою вину он не признал.