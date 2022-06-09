Бизнесмена из Ижевска осудили за мошенничество во время ремонта дороги

26-летнего жителя Удмуртии приговорили к заключению за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

В 2020 году злоумышленник стал подрядчиком в ходе ремонта дороги в поселке Кез. Он поручил рабочим снизить качество работ «путем изменения физико-математических свойств асфальтобетона верхнего слоя». При этом после переговоров с администрацией он договорился о подписании актов о приемке работ. Своими действиями он нанес ущерб бюджету Удмуртии в пять миллионов рублей.

В результате злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.