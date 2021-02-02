Бизнесмена из Екатеринбурга обвинили в неуплате 80 млн рублей налогов

В целом бизнесмен укрыл порядка 80 миллионов рублей налогов.

«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняются необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — уточнил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Сейчас правоохранители решают вопрос о мерах для погашения нанесенного ущерба. 52-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ об уклонении от уплаты налогов.