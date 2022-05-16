Бизнесмена и бригадира цеха, на котором произвели опасный холодец, задержали в Иванове

В городе Иваново задержали предпринимателя и бригадира цеха, из которого вышел холодец, ставший причиной отравления 16 покупателей из ряда российских регионов.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию регионального СУ СКР, по предварительным данным, холодец оказался с нитритом натрия в больших количествах. И после выпуска продукт отправился в Москву, Архангельскую, Ярославскую и Вологодскую области. Люди получили отравление.

В настоящее время работа предприятия приостановлена, следствие решает вопрос об аресте бизнесмена и бригадира.