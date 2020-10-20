Бизнесмена и адвоката задержали в Оренбурге по подозрению в мошенничестве. Видео

Предпринимателя и председателя коллегии адвокатов из Оренбурга задержали при получении большой суммы денег. Их подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в СК РФ по региону, 37-летний председатель коллегии и 41-летний бизнесмен обманным путем уговорили предпринимателя из Орска отдать им пять миллионов рублей.

За эти деньги они обещали, что помогут ему уйти от уголовной ответственности по делу, расследованием которого занимается СК РФ. Мужчину задержали при получении денежных средств 16 октября 2020 года.

В отношении подозреваемых открыты уголовное дела по статье УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас проходят следственные действия. ИХ проводят сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону.