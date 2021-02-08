Бизнесмена Хоменко арестовали заочно за хищение 30 млн рублей

Басманный суд заочно арестовал руководителя «Строй инжиниринг» и «ВИП Сервис», спонсора признанного в России НКО-агентом Фонда борьбы с коррупцией*, Александра Хоменко. Его обвиняют в хищении 30 миллионов рублей из бюджета Московской области.

Бизнесмена объявили в международный розыск. Об этом сообщили в ТАСС.

«8 февраля Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Хоменко, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юрлицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов. Предметом договора являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума. В Следстенном комитете заявили, что они ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. В результате соучастники похитили более 30 миллионов рублей, полученные из бюджета Московской области.

*ФБК — НКО, признанная в России иноагентом