Криминал 11 декабря 2023, 07:55 Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство криминального авторитета Красноярский суд приговорил бизнесмена Быкова к 12 годам колонии за убийство РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима за убийство 25 лет назад криминального авторитета Владимира Филиппова, сообщило региональное управление Следкома.

«В период с 1 января по 18 июня 1998 года Быков, действуя из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире, дал поручение лидеру подчиненной организованной преступной группы совершить убийство своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова», — заявила пресс-служба.

Реклама

Трое преступников нашли газовые пистолеты, переделанные в боевые, выследили жертву и ночью 18 июня 1998 года застрелили около дома по улице Тимошенкова, 187. Других фигурантов дела осудили в 2015 году, приговор Анатолию Быкову вынесли 11 декабря. Суд назначил ему 12 лет колонии строго режима и взыскал семь миллионов рублей в пользу дочери покойного.

Бизнесмена уже осудили за подстрекательство к убийству по найму Андрея Неколова, организацию убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко. По совокупности приговоров его отправили в колонию строгого режима на 20 лет.

Анатолий быков известен как криминальный авторитет по прозвищу Толя Бык и глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В свое время он работал депутатом краевого Заксобрания.