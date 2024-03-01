Криминал 01 марта 2024, 09:56 Бизнесмен зарезал сестру в Санкт-Петербурге «Mash на Мойке»: бизнесмен зарезал родную сестру в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге 28-летний парень зарезал свою сестру, после чего рассказал все полицейским. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Правоохранители задержал 28-летнего мужчину, который увлекался ММА. У него в кармане обнаружили складной нож со свежими следами крови на лезвии. Он сознался, что зарезал сестру.

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Убийство произошло в доме на Северном проспекте, в котором жертва проживала с братом. Мотив преступления предстоит выяснить правоохранителям.

По данным канала, 32-летняя убитая была востребованным косметологом. В социальных сетях у женщины было более 10 тысяч подписчиков. Ее брат занимался бизнесом. Ранее он не был судим.

Житель Пензенский области недавно зарезал своего друга. Мужчина бросил жертву умирать на лестничной клетке. Подозреваемый ударил друга ножом за то, что тот громко стучал в дверь.