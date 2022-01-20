Бизнесмен-ритуальщик обманул несколько десятков человек в Москве

В Москве десятки возмущенных жителей пришли в офис одного из ритуальных агентств. Они уверены, что его владелец — мошенник. Еще два года назад некий Александр предложил вложиться в его бизнес. Инвесторы, которым он обещал золотые горы, отдали ему кто 500 тысяч рублей, а кто и миллион.

Источник фото: телеканал «360»

После этого горе-предприниматель исчез. А вместо себя посадил в многочисленных офисах-однодневках тех, у кого и забрал деньги.

По сути, продавцы в офисах — такие же пострадавшие, как и те, кто приходит к ним требовать деньги назад. Максим, например, с осени сидит и продает похоронный бизнес под ключ, говорит, что тоже потерял свои полмиллиона.

Источник фото: телеканал «360»

Самого Александра не поймать. Основатель похоронной пирамиды в офисах не сидит, но привлекать новых участников аферы продолжает.

Дело против предпринимателя пока не возбудили — говорят, нет состава преступления. Что делать дальше, обманутые люди не знают. Смотрите подробности — в сюжете «360».