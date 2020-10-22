Бизнесмен попался на взятке ректору вуза в Челябинске
Директора строительной компании в Челябинске обвинили в даче взятки в крупном размере ректору Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФКа). Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.
Дело направлено в суд.
По версии следствия, в апреле бизнесмен передал через посредника 500 тысяч рублей. Деньги предназначались ректору УралГУФКа. Это была первая часть взятки в пять миллионов рублей. За данную сумму предприниматель хотел получить контракт на капитальный ремонт фасадов студенческого общежития и учебно-спортивного комплекса.
Обвиняемый полностью признал вину. На его имущество наложен арест.
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