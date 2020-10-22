Бизнесмен попался на взятке ректору вуза в Челябинске

Дело направлено в суд.

По версии следствия, в апреле бизнесмен передал через посредника 500 тысяч рублей. Деньги предназначались ректору УралГУФКа. Это была первая часть взятки в пять миллионов рублей. За данную сумму предприниматель хотел получить контракт на капитальный ремонт фасадов студенческого общежития и учебно-спортивного комплекса.

Обвиняемый полностью признал вину. На его имущество наложен арест.

Ранее в Ленинградской области задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова. Правоохранители подозревают его в участии в мошеннических схемах.