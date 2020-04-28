Крупный бизнесмен похитил ребенка из рук матери в Москве. Видео

Предприниматель силой забрал свою маленькую дочь у ее мамы на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, вечером 27 апреля родители малышки поругались прямо во дворе дома № 2 на улице Производственная. На руках у 30-летней женщины была их маленькая дочь. Мужчина пытался забрать ее у мамы. Позже стало известно о похищении ребенка.

Женщина написала заявление в полицию. В нем она рассказала, что человек в маске вырвал у нее из рук четырехмесячную дочь, сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Похитителем, по словам источника, оказался 42-летний отец девочки.

По словам бизнесмена, некоторое время назад его гражданская жена уехала от него и забрала их общего ребенка. После этого мужчина написал заявление в полицию. Сейчас идет разбирательство по этому вопросу. Суд должен определить, как родители поделят опеку над дочерью. Предприниматель отказался говорить, где в настоящее время находится малышка.

Известно, что похитивший дочь мужчина имеет бизнес в сфере продажи недвижимости.