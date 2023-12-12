Криминал 12 декабря 2023, 15:56 Бизнесмен Мазуров получил 10 лет колонии за хищения Суд в Москве приговорил основателя «Нового потока» Мазурова к 10 годам колонии Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

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Симоновский суд Москвы вынес вердикт по делу хищениях у Сбербанка и Антипинского НПЗ. Бизнесмена Дмитрия Мазурова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Второго фигуранта дела — Александра Курилова — суд приговорил к восьми годам колонии.

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Основателя «Нового потока» Мазурова также обязали возместить Сбербанку и Антипинскому НПЗ ущерб в размере более 22,7 миллиарда рублей. Обоим фигурантам уголовного дела придется выплатить потерпевшей по полмиллиона рублей.

Бизнесмена обвинили в мошенничестве, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, предприниматель вместе с соучастниками похитил деньги и оформил невозвратные кредиты с помощью фиктивных договоров.

Ранее в Подмосковье задержали 11 человек, которых подозревают в коррупции. По версии следствия, задержанные в течение четырех лет получали взятки за от бизнесменов.