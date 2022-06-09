Бизнесмен лишился 6,6 млн рублей в обменнике в Москве. Кассир сбежал через шкаф

Бывший лыжник, а ныне бизнесмен Иван Д. стал жертвой банды кассиров-менял в Южном Тушино. Он хотел поменять 6,6 миллиона рублей на доллары, но в итоге остался без средств.

В беседе с «360» пострадавший рассказал, что обменник находится на улице Свободы, 39. В кассе в тот день работал мужчина. От дальнейших комментариев бизнесмен отказался.

По данным Telegram-канала Shot, лишившийся денег москвич хотел поменять деньги на 100 тысяч долларов. Получив средства, кассир просто закрыл жалюзи и сбежал. Причем, по словам источника, побег произошел через шкаф, задняя стенка которого была демонтирована и прилегала к запасному выходу из здания.

Этот обменник открылся в мае. По словам сотрудницы расположенного рядом магазина, новые владельцы долго делали там ремонт. Вероятно, помещение реконструировали таким образом, чтобы из него появился быстрый способ выхода через шкаф.

Источник Shot отметил, что днем ранее в этом же обменнике пострадал еще один человек. Он лишился 40 миллионов рублей. По факту случившегося идет проверка.