Бизнесмен из Ямала пойдет под суд

Руководителя компании из Нового Уренгоя обвинили в сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере. Об этом сообщил «Север-Пресс».

По версии следователей, злоумышленник уклонялся от уплаты налогов в течение двух лет, с марта 2018-го по июнь 2020 года. В результате сумма неуплаты составила 214 миллионов рублей. При этом он имел средства, чтобы погасить долг. Уголовное дело было передано в суд.