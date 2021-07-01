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    01 июля 2021, 15:00

    Бизнесмен из ХМАО взял 30 млн рублей на строительство центра единоборств, но так ничего и не построил

    Дарья Морозова

    Предприниматель из ХМАО заключил госконтракт на 30 миллионов рублей на строительство Регионального центра единоборств. В результате мужчина ничего не построил. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    Он предоставил поддельный отчет о выполненных работах.

    «В результате из бюджета округа незаконно получены денежные средства в размере более 30 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

    Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы. Также с подсудимого взяли незаконно полученные деньги.