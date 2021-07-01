Бизнесмен из ХМАО взял 30 млн рублей на строительство центра единоборств, но так ничего и не построил
Предприниматель из ХМАО заключил госконтракт на 30 миллионов рублей на строительство Регионального центра единоборств. В результате мужчина ничего не построил. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Он предоставил поддельный отчет о выполненных работах.
«В результате из бюджета округа незаконно получены денежные средства в размере более 30 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.
Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы. Также с подсудимого взяли незаконно полученные деньги.