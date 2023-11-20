Криминал 20 ноября 2023, 19:09 Бизнесмен из ХМАО стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной легализации мигрантов

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Бизнесмен из Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела за то, что выдавал мигрантам фиктивные документы, чтобы они могли продлить себе разрешение на нахождение в России. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ХМАО.

Бизнесмен промышлял помощью приезжим с 2021 года по октябрь 2023 года. Под видом оказания услуг посредника он организовал фирму помощи мигрантам в получении документов. На самом же деле заключал с ним фиктивные договоры о приеме на работу. Кроме того, подавал недостоверные сведения о месте их проживания.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан».

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