Бизнесмен из Екатеринбурга попал в больницу с огнестрельными ранениями

Предпринимателя Ивана Обухова обстреляли на парковке в Екатеринбурге. Он получил три огнестрельных ранения.

Два касательных ранения пришлись на голову и одно проникающее — в левую ногу. После этого мужчину госпитализировали в реанимацию 24-й городской больницы. Врачи его прооперировали. Сейчас они говорят, что жизни Ивана ничего не угрожает. Об этом рассказал сам Обухов Znak.сom. Бизнесмен считает, что на него совершили покушение. ЧП произошло в 00:45 на улице Рощинская.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что стрельба произошла на парковке. Но о покушении пока речь не идет.

«По предварительным данным, на улице встретились две компании, в одной из которых была женщина. По некоторым сведениям, участники конфликта были в нетрезвом состоянии. Что конкретно они не поделили, сейчас выясняют сотрудники полиции, выезжавшие на место происшествия», — рассказал Горелых.

Он добавил, что, вероятно, причиной стрельбы могла быть словесная перепалка. МВД допросило всех людей, участвовавших в конфликте. Горелых уточнил, что Ивана Обухова уже отпустили из больницы.

Обухов известен по делу о мошенничестве. Бард Александр Новиков и его бывший партнер экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов в 2015 году заявили, что их обманули мошенники и они потеряли свои земельные участки. Тогда открыли дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Одним из фигурантов дела был Обухов. В 2017 году он получил три года колонии, но уже через год вышел по УДО. Обухов раньше руководил городской овощебазой №4.