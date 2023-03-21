Эксклюзив 21 марта 2023, 22:04 «Били по голове так, что сломали рукоятку пистолета». Конфликт между водителями в Пушкино перерос в стрельбу и избиение Конфликт между водителями в Пушкино закончился стрельбой и вымогательством денег

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В Подмосковье в городе Пушкино дорожный конфликт между двумя автомобилистами закончился стрельбой, избиением, ограблением и вымогательством крупной суммы денег. Источник поделился с «360» кадрами с места потасовки, а пострадавший рассказал ее подробности.

По словам собеседника, началось все на дороге из-за включенных фар дальнего света на автомобиле нападавших. Пострадавший мужчина «поморгал» авто, как бы говоря, что дальний свет ослепляет его. Ответили ему таким же «морганием». После этого он отправился на автомойку, где чуть позже и произошло нападение. Как заявил пострадавший, машина с дороги с двумя людьми в салоне догнала его и заблокировала выезд с мойки.

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«Они встали, перекрыли выезд, вышли, и было четкое понимание, что это нападение. То есть мне сейчас пытаются представить это, как обоюдный какой-то конфликт, обоюдную драку, мое видение немножко другое. <…> Один из них был с оружием за что, собственно, разбой возбужден. Я тоже вышел и [взял с собой] травматический пистолет для защиты, который зарегистрирован, все легально. Человек был боксером, я в него выстрелил, когда он напал. Они меня избили, сорвали с меня крест, отобрали ключи от автомобиля, вымогали денежные средства в размере 300 тысяч рублей», — рассказал мужчина.

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Он отметил, что врачи зафиксировали телесные повреждения средней степени тяжести. В частности, у мужчины сломана лицевая кость и нос. Также с ним в машине был брат, которого нападавшие вытащили и избили — у него сломаны ребра. Обоих ослепили перцовым баллончиком.

«Они били пистолетом по голове так, что сломали аж рукоятку пистолета, который у них был », — поделился собеседник «360».

Кроме этого, подозреваемые разбили его машину. Ремонт, по словам пострадавшего, обойдет в 400 тысяч рублей.

Он уточнил, что конфликт произошел четыре месяца назад, однако до сих не удалось найти всех участников нападения. Одного из них задержали и отправили в СИЗО. Другому удалось скрыться — его объявили в федеральный и международный розыски и заочно арестовали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».