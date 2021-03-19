«Била дочь из-за ревности»: отец избитого на камеру ребенка объяснил поведение жены

Отец избитого на камеру ребенка рассказал, что подобное случилось впервые. Он заявил, что его жену привлекут к ответственности.

«Мать била дочь из-за ревности ко мне. Я осуждаю ее за те действия. Жену будем привлекать», — рассказал мужчина «360».

Он добавил, что сейчас она свободна, ее не задерживали. Она находится одна у себя в квартире. Дети на данный момент сидят у него дома с бабушкой.

В ответ на вопрос, осталась ли у дочери психологическая травма после подобного, мужчина ответил, что он считает, что никакой травмы быть не могло, поскольку этот случай, когда жена применяла насильственные меры, был единственным.

Накануне стало известно, что жительница Ивановской области избивала и оскорбляла трехлетнюю дочь. В конце видео женщина стала говорить, что отец не любит своих дочерей, а затем начала угрожать убийством девочки. Все издевательства женщина записывала на видео, которое выложила в соцсеть. Ролик увидели сотрудники полиции и завели уголовное дело.