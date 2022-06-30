В деревне Муриково Шаховского городского округа мужчина облил бензином себя и возлюбленную, а после поджег. По счастливой случайности они не пострадали. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается местная полиция. Знакомый семьи рассказал «360» о непростых отношениях в паре.

Соседи увидели огонь в 08:10, вызвали полицию и врачей. На месте выяснилось, что мужчина 1968 года рождения облил сожительницу и себя бензином, а после этого поджег.

«Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Тем временем Следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины по факту покушения на убийство сожительницы. Криминалисты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и запланировали ряд экспертиз.

Источник фото: РИА «Новости»

Пару госпитализировали в тяжелом состоянии, выяснил Telegram-канал Mash. Врачи диагностировали у пострадавших ожоги третьей степени с поражением 40% поверхности тела. К моменту приезда скорой помощи они еще могли разговаривать.

Знакомый семьи рассказал, что они были вместе чуть больше 10 лет. Общих детей у них не было, только сын у женщины. Ее сожитель нередко выпивал, но сама пострадавшая алкоголем не злоупотребляла и работала техничкой. Сначала они снимали квартиру в девятиэтажке в Шаховском городском округе, а потом переехали в дом в деревне.

«Когда они жили в Шаховском, соседи жаловались. Он ее то бил, то еще что-нибудь. Орали постоянно на ребенка», — рассказал он.

Он видел пару накануне. Женщина с ребенком сидели в машине, а глава семейства ходил в магазин.