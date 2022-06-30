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    30 июня 2022, 12:38

    «Бил и кричал постоянно». Житель Мурикова — о поджегшем супругу

    Попытавшийся сжечь семью житель Мурикова нередко бил супругу

    Екатерина Виславская, Иван Степанов

    В деревне Муриково Шаховского городского округа мужчина облил бензином себя и возлюбленную, а после поджег. По счастливой случайности они не пострадали. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается местная полиция. Знакомый семьи рассказал «360» о непростых отношениях в паре.

    Соседи увидели огонь в 08:10, вызвали полицию и врачей. На месте выяснилось, что мужчина 1968 года рождения облил сожительницу и себя бензином, а после этого поджег.

    «Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Тем временем Следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины по факту покушения на убийство сожительницы. Криминалисты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и запланировали ряд экспертиз.

    «Бил и кричал постоянно». Житель Мурикова — о поджегшем супругу | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Пару госпитализировали в тяжелом состоянии, выяснил Telegram-канал Mash. Врачи диагностировали у пострадавших ожоги третьей степени с поражением 40% поверхности тела. К моменту приезда скорой помощи они еще могли разговаривать.

    Знакомый семьи рассказал, что они были вместе чуть больше 10 лет. Общих детей у них не было, только сын у женщины. Ее сожитель нередко выпивал, но сама пострадавшая алкоголем не злоупотребляла и работала техничкой. Сначала они снимали квартиру в девятиэтажке в Шаховском городском округе, а потом переехали в дом в деревне.

    «Когда они жили в Шаховском, соседи жаловались. Он ее то бил, то еще что-нибудь. Орали постоянно на ребенка», — рассказал он.

    Он видел пару накануне. Женщина с ребенком сидели в машине, а глава семейства ходил в магазин.