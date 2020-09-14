Безработный житель Подмосковья лишился комбайна стоимостью 7,5 млн рублей

У безработного жителя Шаховской от забора дома украли комбайн-погрузчик. Мужчина оценил свою технику в 7,5 миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Лишившийся комбайна житель Подмосковья обратился в полицию с заявлением о пропаже 12 сентября. Он рассказал, что комбайн увели прямо от забора его дома на улице Советской в селе Раменье. Техника пропала в период с 10 по 12 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у потерпевшего документы на угнанный комбайн и возбудили уголовное дело по пункту «б» части четвертой ста 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание за такое преступление — 10 лет лишения свободы.