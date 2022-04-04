Безработный открыл стрельбу в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Мужчина поссорился с юношей и выстрелил в него. Перепалка попала в зону видимости камер наружного видеонаблюдения. Кадры ссоры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел третьего апреля на Тверской улице в Санкт-Петербурге. Мужчина и молодой человек что-то обсуждали. Юноша толкнул оппонента, после чего ссора чуть не переросла в драку. Кадры с использованием оружия не вошли во фрагмент, опубликованный РЕН ТВ.

Местная полиция узнала о перепалке с выстрелами от прохожей. Она заявила, что мужчина пять раз выстрелил в молодого человека.

Сообщается, что старшему участнику конфликта 50 лет, он безработный местный житель. Во время его задержания полицейские изъяли травматический пистолет. Против стрелявшего уже возбудили уголовное дело.

Юноше 22 года, его уже доставили в городскую больницу № 26 с ранением предплечья и бедра. Известно, что врачи оценили его состояние как «средней тяжести».